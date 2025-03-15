Antalya'da U dönüşü yapan araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken aniden U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerini terk eden araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. yönetimindeki 21 AFR 547 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve aniden U dönüşü yapmaya çalışan Yunus E. K'nin kullandığı 07 CAD 104 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin çarpma anında havaya savrulduğu ve parçalandığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle 24 yaşındaki sürücü İbrahim K. yola fırlayarak sürüklendi.

Ehliyetsiz sürücü kaza yerinden kaçtı

Kazanın ardından, hafif ticari araç sürücüsü olay yerini yaya olarak terk etti. Jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa süre sonra yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsü İbrahim K'nin de sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim K'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Sürücülere ve araç sahibine para cezası

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, ehliyetsiz araç kullanan Yunus E. K'ye 18 bin 677 TL, aracın sahibine de aynı miktarda ceza kesildi. Ayrıca, sürücü belgesi yetersiz olan motosiklet sürücüsü İbrahim K'ye de 9 bin 267 TL ceza kesildi. - ANTALYA