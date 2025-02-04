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Antalya'da U Dönüşü Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da U Dönüşü Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapan otomobille motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'da U dönüşü yapan otomobille motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat'ın Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Şükrü Ş.'nin kullandığı 07 AIK 491 plakalı otomobil kavşak sisteminde U dönüşü yaptığı sırada seyir halindeki İbrahim Halil K.'nın kullandığı 07 BVG 347 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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