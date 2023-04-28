Antalya'da turizm bölgelerindeki uyuşturucu ticaretine operasyon: 16 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın tatil bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapmaya hazırlan 16 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları çerçevesinde,KOM Şube Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca ilçe jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar yapıldı. tatil beldeleri Çıralı, Olympos ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan 16 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait suç unsuru ve aletlerin ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

Öte yandan jandarma kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin, sera ve evlerde dedektör köpek eşliğinde aramalar yer aldı.