Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Antalya'da Turist Yapay Şelalenin Tepesinde Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kalan turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Belek'te bulunan yapay şelaleye çıkan turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu şelalenin tepesinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, turistin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turist, ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya İtfaiye turist Acil Durum Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title