Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Antalya'da Tur Midibüsü Devrildi, 19 Kişi Yaralandı

Antalya'da Tur Midibüsü Devrildi, 19 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus uyruklu olmak üzere 19 kişi yaralandı. Kaza, turistleri havalimanından aldıktan sonra meydana geldi.

Antalya'da tur midibüsü devrildi: Rus uyruklu 18 turist yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalimanından yolcu alan tur midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18'i Rus uyruklu turist olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalimanından Rus turistleri alan 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu muz serasının yanına yan devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 25 Rus uyruklu yolcudan 18'i ve araç sürücüsüyle birlikte toplam 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.