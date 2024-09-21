Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Tüp Bayisine Pompalı Tüfekle Saldırı

Antalya'da Tüp Bayisine Pompalı Tüfekle Saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, elindeki pompalı tüfekle tüp bayiine saldırdı. Tüfeğin tutukluk yapması sonrası iş yerinin camlarını kırarak zarar veren şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüp bayiinin önüne gelen bir kişi elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş ederken, tüfeğin tutukluk yapması üzerine tüfeğin sapını iş yerinin vitrinine ve iş yeri önünde bulunan aracın camına vurarak zarar verdi. Olayın ardından elindeki tüfekle olay yerinden kaçan ve güvenlik kamerası görüntülerinden Yakup G. isimli şahıs olduğu belirlenen şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Güneylioğlu Caddesi'nde bulunan tüp bayiine gelerek tehdit ve küfürler yağdıran bir kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerinden içeriye ateş ederek iş yerinin camlarının kırılmasına neden olurken, tüp bayiinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait hafii ticari araca da ateş etmek suretiyle zarar verdi.

Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı saniye saniyesine iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mavi bir havlu içerisine sarılı getirdiği pompalıyı çıkarıp tehdit ve küfürler savurduğu, iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, 2-3 kez yan tarafa gidip geri geldiği, tüfek ateş etmeyince tüfeğin sapını önce iş yerinin vitrinine ardından da aracın camına vurarak camları patlattığı, tüfek elinde olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kısa sürede yakalandı

Güvenlik kameralarından şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yakup G. olduğunu belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışma sonucunda, Yakup G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Güncel Suç

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });