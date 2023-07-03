Antalya'da Trans Birey Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da bir trans birey olan Halil Y., otomobilini izinsiz aldığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı Murat K. tarafından sokak ortasında bıçaklandı ve tekmelendi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da, Halil Y. (31), otomobilini izinsiz aldığı gerekçesiyle tartıştığı kendisi gibi trans birey olan arkadaş Murat K. (33), tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, tekmelendi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Y., otomobilini izinsiz alan arkadaşı Murat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki ekmek bıçağıyla Halil Y.'yi sokakta kovalamaya başladı. Murat K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında Halil Y.'yi baldırından bıçakladı. Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden Halil Y., yere düştü.

Bıçaklama olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat K.'nın elinde bıçakla Halil Y.'yi kovaladığı ve duvar kenarında baldırından bıçakladığı anlar yer aldı. Halil Y.'nin kaçarken sokak ortasına yola düşmesi ve Murat K.'nın arkadaşı Halil Y.'yi tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar da görüldü. Gözaltına alınan Murat K., polis merkezine götürüldü.