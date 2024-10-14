Antalya'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde pamuk yüklü vagonlu traktör ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Fevzi Kocakaya'nın (26) kullandığı 07 CGC 04 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü vagonlu traktör çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Fevzi Kocakaya ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Melisa Kocakaya (26) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA