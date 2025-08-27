Antalya'da Traktör Kazasında 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlasına gitmek için yola çıkan 70 yaşındaki adam devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Serik'e bağlı Kırbaş Mahallesi Hatıplar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çayaksu, 07 YAL 61 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Çayaksu'nun traktörü devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan Çayaksu'nun, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Çayaksu'nun cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA