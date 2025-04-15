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Antalya'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'da Traktör Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Serik ilçesinde traktörün altında kalarak ağır yaralanan 71 yaşındaki Hüseyin İşlek, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında traktörün altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bucakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İşlek (71) bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada rampada kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İşlek, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İşlek, ağır yaralı olarak Serik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşlek hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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