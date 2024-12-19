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Antalya'da Traktör ile Tırın Çarpışması: 1 Ağır Yaralı

Antalya'da Traktör ile Tırın Çarpışması: 1 Ağır Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile aynı yolda giden traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile aynı istikamette giden traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emrah D.'nin kullandığı 07 EG 804 plaka, 07 BIZ 80 dorse plakalı tırın Çenger Mahallesine yaklaştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Hasan K.'nın kullandığı 07 APZ 870 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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