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Antalya'da Traktör Devrildi: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Antalya'da Traktör Devrildi: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Sadrettin K. ve 8 yaşındaki kardeşi Fatma K. hayatını kaybetti. Olay, yakınlarının gözyaşlarıyla sona erdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve 8 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Dereköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Sadrettin K.'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sadrettin ve kardeşi Fatma K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın yaşandığı sırada anne ve babalarının hayvan otlatmak için yaylada olduğu, iki kardeşin ise halalarına gitmek amacıyla traktörle ikametlerinden yola çıktığı öğrenildi.

Cenazeler gözyaşlarıyla teslim alındı

Kazanın ardından iki kardeşin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen aile fertlerinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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