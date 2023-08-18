Antalya'da trafikte yol vermeme tartışması kavgaya dönüştü

Antalya'da trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasındaki bir kişi uzun süre şoförü darp ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasındaki bir kişi uzun süre şoförü darp ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Trafikte yol vermeme tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, minibüs şoförüne 3 kişi saldırdı. Saldırganlar arasındaki bir kişi şoförü uzun süre darp etti. Yumrukların konuştuğu kavgayı başka bir sürücü de ayırmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan minibüs şoförünü kovalayan saldırganlar, yakalayamayınca araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

O anlar diğer sürücülerin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. - ANTALYA