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Antalya'da trafikte tehlike oluşturan sürücüye polis nasihat etti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazada, trafikte tehlike oluşturan bir sürücüye polis tarafından uzun süre nasihat edildi. Genç sürücü, küçük bir ceza ile kurtuldu.

Antalya'da maddi hasarlı kaza incelemesi sırasında aracıyla trafikte tehlike oluşturulan otomobil sürücüsünü durduran polis, genç otomobil sürücüsüne dakikalarca nasihat etti. Trafik polisine daha dikkatli olacağına dair söz veren genç sürücü küçük bir ceza ile kurtuldu.

İlginç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hasan Ali Yücel Caddesi ile Çevreyolu kesişiminde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücülerine yardım eden trafik ekipleri, süratli bir şekilde gelerek diğer sürücüler için tehlike oluşturan ve kaza tehlikesi atlatan Murat Şaşmaz'ın kullandığı 07 VEZ 61 plakalı otomobili durdurdu. Evrakları incelenen ve yapılan alkol kontrolünde alkolsüz olduğu belirlenen genç sürücüye trafik polisi uzun süre nasihat etti.

Genç sürücüye trafik polisinden nasihat

Genç sürücüye, olaya kendi gözleriyle şahit olduğunu belirten trafik polisi "Kullandığın aracın özelliklerini bilmelisin, Aracınla viraja girerken hızını düşürürsen aracın spin atıp diğer araçlar için tehlike oluşturmazdı. Bundan böyle araç kullanırken daha dikkatli olmalı, hız yapmamalısın. Eğer ani şerit değiştirmesen ve aracının hızını ayarlamış olsan az önce yaşadığın kaza tehlikesini yaşamazdın" dedi. Trafik ekipleri genç sürücüye emniyet kemerinin takılı olmamasından ve aracın hızını ayarlamamaktan bin 380 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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