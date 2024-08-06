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Antalya'da Trafikte Tartışma: Otobüs Şoförü Darp Edildi

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı otobüs şoförünü darp ettikten sonra otobüsün kontağını alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Antalya'da trafikte tartıştığı otobüs şoförünü darp ettiği iddia edilen bir şahıs, içinde yolcu bulunan halk otobüsünün kontağını da alarak kaçtı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü içinde yolcular bulunan 07 AU 0223 plakalı Özel Halk Otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otobüsün kontağını alarak kaçtı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, "Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana 'aracıma vurdun' dedi. Bende vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı" dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konyaaltı antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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