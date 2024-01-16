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Antalya'da Trafikte Cep Telefonu Kullanan 270 Sürücüye 361 Bin 540 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'da yapılan denetimlerde trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan 270 sürücüye toplamda 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya'da trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya, Manavgat, Finike, Demre, Kaş, Kumluca, Kemer, Serik ve Döşemealtı ilçelerinde 12-15 Ocak 2024 tarihleri arasında trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Dron destekli denetimde cep telefonu kullanan 270 sürücüye 361 bin 540 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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