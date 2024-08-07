Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Trafikte Araca Çarptı, Otobüs Şoförünü Tokatladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafikte aracına çarptığını iddia eden bir şüpheli, halk otobüsünü durdurup şoförü tokatladıktan sonra otobüsün kontağını alarak kaçtı. Şüpheli daha sonra polis merkezine giderek olayı anlattı ve serbest bırakıldı.

Antalya'da trafikte aracına çarptığını iddiasıyla halk otobüsünü durdurup şoförü tokatlayan ve ardından otobüsün kontağını alarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, olaydan bir süre sonra polis merkezine geldi. Geçirdikleri kaza sonrası öfkelendiği için otobüsün kontağını aldığını ve amacının gasp olmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü, içinde yolcular bulunan 07 AU 0223 plakalı özel halk otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne tokat Ramazan K., içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine doğru hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"Kontağımı alıp kaçtı"

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ye ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, "Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana 'aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı" dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.

Olay güvenlik kamerasında

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ise ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan K. olduğu belirtilen kişinin halk otobüsünün önünde aracı durdurması ve ardından Ferhat İlhan ile tartıştıktan bir süre sonra tokat atması yer aldı. Görüntülerin devamında ise söz konusu şahsın kontak anahtarını alıp bölgeden ayrıldığı görüldü.

"Kaza sonrası o an sinirlenince aldım"

Olaydan bir süre sonra ise Ramazan K. polis merkezine geldi. Aracın kontağını gasp amaçlı almadığını, yaşanılan kaza nedeniyle olay anında sinirlendiği için refleksle aldığını söylediği öğrenilen Ramazan K., sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya Tokat Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

 Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı

Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title