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Antalya'da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Kurye Saldırdı

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Antalya'da yol verme tartışması yaşayan motosikletli kurye, karşısındaki otomobil sürücüsüne saldırarak ciddi yaralanmasına neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarında kaydedildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da trafikte yol verme yüzünden tartışan motosikletli kuryenin, otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elleri ciddi şekilde yaralanan adam, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Mustafa Gümüş ile henüz kimliği belirlenemeyen bir motosikletli kurye arasındaki yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre kurye, tartışmanın ardından elindeki kesici bir aletle Gümüş'e saldırarak ellerinden ciddi şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kısa süre tartıştıktan sonra kuryenin defalarca araca ve Mustafa Gümüş'e saldırdığı anlar görüldü.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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