Antalya'nın Alanya ilçesinde aracını adeta diskoya çeviren ve kapıları açık şekilde giderek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da trafik magandası kamerada: Yüksek sesle müzik açıp kapıları açık seyretti

Trafiği tehlikeye sokacak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde hareket eden sürücüye 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aracını adeta diskoya çeviren ve kapıları açık şekilde giderek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Alanya'da akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntülerde trafiği tehlikeye sokacak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde hareket eden 07 PJ 101 plakalı araç trafik ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsüne 4 bin 500 TL cezai işlem uygulanarak, araç otoparka çekildi. Yapılan incelemede şahsın kapılarına çok sayıda hoparlör takarak aracı adeta diskoya çevirdiği görüldü.