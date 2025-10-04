Haberler

Antalya'da Trafik Kazasında Yaya Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'da bir otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D'nin kullandığı 07 AGV 846 plakalı otomobil, iddiaya göre, bir anda yola çıkan yayaya çarptı. Yaya aracın altında sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatının kaybeden yayanın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
