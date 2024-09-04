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Antalya'da Trafik Kazasında Yardıma Koşan Vatandaşlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dur tabelasına uymayan araç sürücüsü karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Yan yatan araçta bulunan sürücünün yardımına saniyeler içinde onlarca kişi koştu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da meydana gelen trafik kazasında dur tabelasına uymayan araç sürücüsü karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Yan yatan araçta bulunan sürücünün yardımına saniyeler içinde onlarca kişi koştu. "insanlık ölmemiş" dedirten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3709 Sokak üzerinde meydana geldi. 4300 Sokak istikametinden gelen 07 CNH 72 plakalı Opel marka araç, dur tabelasını dikkate almayarak 3709 Sokak istikametine dönmek istedi. Bu sırada sokak üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AAS 062 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 AAS 062 plakalı araç yan yatarak yol üzerinde sürüklendi.

Saniyeler içinde onlarca kişi yardıma koştu

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Kaza anı ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde seyir halinde olan ve sola dönmek isteyen Opel marka aracın diğer yönden gelen araca çarpma anı ve aracın yan yatarak bir süre yolda sürüklenmesi yer aldı.

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

Görüntülerin devamında ise adeta 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntüler kayda geçti. Kazanın hemen ardından olaya şahit olan çevredeki esnaf ve vatandaşlar yan yatan araçtaki sürücünün yardımına koştu. Saniyeler içerisinde onlarca vatandaş dört bir yandan koşarak kaza yerine geldi. 20 saniye içerisinde yaklaşık 50 kişi aracın başına toplanarak sürücüye yardım etmek için cansiparane bir mücadele içerisine girdi. Aracın kapısını açan vatandaşlar sürücünün sağlık durumunu kontrol etti. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

"Kimin nereye gideceği belli değil"

Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Oğuzhan Pişkin, kavşakta çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, "Sürekli kazalar yaşanıyor. Ayda en az 3-4 kaza oluyor veya kazalar teğet geçiyor. Çok sayıda kazanın eşiğinden dönülüyor. Bu kavşak yapıldığında burasının böyle olmayacağını, kimin nereye gideceğinin belli olmadığını söyledik. Şikayette bulunduk ama gelen giden olmadı. Daha önce bu yolda yayaya çarptılar. Karşıdan gelen araçlar görünmüyor, görüş açıları engelleniyor. Kazalar kaçınılmaz oluyor. Daha bu sabah konuşmuştuk. 'Herkes böyle teğet geçiyor ama inşallah büyük bir kaza olmaz' diye" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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