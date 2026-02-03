Otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı yönüne seyir halinde olan Cazibe Ç. idaresindeki 34 CIZ 565 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan A. yönetimindeki 07 LAB 31 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle devrilirken her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. - ANTALYA