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Antalya'da trafik kazasında hamile kadın yaralandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile bir kadın hafif yaralandı. Mahalle sakinleri sürekli yaşanan kazalar nedeniyle tedbir alınmasını istedi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan hamile bir kadın hafif yaralandı. Aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tedbir alınmasını istedi.

Kaza saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesi 1053sokak ile 1039 sokak kesişiminde meydana geldi. Halil Ç. idaresinde ki 07 AVE 003 plakalı araç kontrolsüz kavşakta Çilem S. yönetimindeki 07 E 2332 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ile kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleli tedbir alınmasını istedi

Çarpmanın şiddeti ile her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hamile olduğu öğrenilen Sultan Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Sultan Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri her iki sürücüye de alkol kontrolü yaparken, mahalle sakinleri kavşakta her gün kaza yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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