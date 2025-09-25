Antalya'da Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile okul servis aracının çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3595 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esed E.H.'nin kullandığı 31 AZY 097 plakalı otomobil, Havva Bayaz Anaokulu önünde bulunan kavşakta Hüseyin B.'nin kullandığı 07 BGB 696 plakalı okul servis aracına yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Esed E.H. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki M.E.H. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA