Üye Girişi
Haberler

Antalya'da trafik kazasında alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil alev aldı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada sebze ve meyve deposu da zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan trafik kazasında kaza sebebiyle alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesinde dün gece saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ergin idaresindeki 06 DT 7727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan sebze ve meyve deposuna çarpıp alev aldı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 acil hattını aradılar. Gelen ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın sebze ve meyve deposunun temel duvarına çarpması sonucu alev alan otomobili söndürdü. Ekiplerin otomobili söndürmesi sonucu otomobil sürücüsünün araç içinde yanarak can verdiği ortaya çıktı.

İtfaiye ekipleri sebze ve meyve deposuna sıçrayan yangını da söndürdü. Yangın sonucunda depoda bulunan plastik sandıklar kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Otomobilde bulunan ve yanarak can veren otomobil sürücüsünün Ramazan Ergin'in Kumluca Bölge Trafik İstasyonunda görevli teknisyen yardımcı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kumluca Antalya trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title