Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Antalya'da Trafik Kazası: Yaralanan Yok, Tartışmalar Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından taraflar arasında 'kim haklı' tartışması yaşandı.

Facianın eşiğinden dönülen kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

Refüjdeki bariyerin üzerinde durabildi, taraflar kim haklı tartışması yaptı

ANTALYA - Antalya'da kamyon ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araç refüjdeki bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazanın ardından taraflar arasında "Kim haklı" tartışması yaşandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Raşit K.'nın kullandığı 07 LT 740 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet Ç.'nin kullandığı 44 ADT 627 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sağ şeritten sol şeride savrulan ve refüjde ki çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabilen otomobilde bulunanlar, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

"Kim haklı" tartışması yaşandı

Kazanın ardından olay yerine gelen otomobil sürücüsünün yakınları ile kamyon şoförü arasında kazanın nasıl meydana geldiği konusunda sık sık gerginlikler yaşanırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesini olay yerine gelen Jandarma ekipleri önledi. Refüjde ki çelik bariyerlerin üzerine çıkan otomobil bir bölümünün yolda kalması nedeniyle D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan araçlar için tehlike oluşturdu. Yolun trafik ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek otomobilin çekici ile olduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.