Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Saat yaklaşıyor, ablukaya alındı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi

Antalya'da Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın detaylarını ortaya koydu.

Antalya'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki genç kızı, ölüme götüren kaza halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti. Ahmet C. C. idaresindeki özel halk otobüsünün dönüş yaptığı esnada, Ahmet Ü. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptığı bildirildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Karacaoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ü. ise hastanede tedavi altına alındı. Genç kızdan geriye ise kaldırıma ve yola saçılmış eşyaları kaldı. Eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık da yürekleri burktu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsü dönüş yapacağı sırada geçen hafif ticari aracın kaldırıma çarptığı anlar ve otobüs şoförü ile yolcuların kazayı merak edip halk otobüsünden indiği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title