Antalya'da Trafik Kazası: Takla Atan Araç Bir Başka Aracın Üzerine Düştü

Antalya'da feci kaza: Takla atarak tel bariyerleri aşan araç, karşı yönden gelen 2 araca çarptı

Kazaya karışan sürücü: "Havada beyaz bir şeyin uçtuğunu gördüm"

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp tel barikatları aşarak karşı şeride geçti. Takla atan ve karşı yönden gelen bir aracın üzerine düşen araca yere düştükten sonra seyir halindeki servis minibüsü çarptı. Araçta bulunan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, tel bariyerlerin yeterli olmadığını tel yerine çelik bariyer kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havalimanı istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 F 2953 plakalı Opel marka sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak tel bariyerleri aşarak karşı yöne geçen otomobil bu sırada ters istikametten gelmekte olan Tennur Suluk idaresindeki 35 ACJ 513 plakalı Nissan Qashqai aracın ön kısmına düştü. Asfalta düşen araca bu kez de Ali Yüksel'in kullandığı 01 AUV 161 plakalı tur minibüsü çarptı. Bir süre sürüklenen araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan iki kişi kazayı gören diğer araç sürücüleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken isimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Havada beyaz bir şeyin uçtuğunu gördüm"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Tennur Suluk, seyir halindeyken bir anda önüne bir şeyin düştüğünü sonradan araç olduğunu fark ettiğini belirterek, "Havada sadece beyaz bir şeyin uçtuğunu gördüm. Ardından güm diye bana vurdu. Daha sonra anladım ki üzerimize bir araba düştü. Aracı sağa kırarak refüje çıktık. Ama karşı tarafta sanırım yaralılar var. Ambulans aldı gitti. Çok şükür bende bir şey yok" dedi. Tur minibüsünün şoförü Ali Yüksel ise "Ben tur minibüsü şoförüyüm. Beyaz araba betona vurunca, bizim önümüze takla attı. Önümdeki araç kenara kaçtı, arkasından da ben geliyordum. Ben de kaza yapan araca çarptım. Takla atan araçta 2 yaralı vardı. Ambulans alıp götürdü" ifadelerini kullandı. Öte yandan kazaya karışan sürücülerden Ali Yüksel'in eşi kazayı haber alarak olay yerine geldi. Eşini ayakta ve sağlıklı gören kadın ve oğlu koşarak Ali Yüksel'e sarıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.