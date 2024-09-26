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Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü ve Yolcu Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü ve Yolcu Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüje çıkarak trafik ışığına çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kazayı ucuz atlattı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil, trafik ışıklarına çarparak tekrar yola döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki yolcu yaralandı.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Zeki C.'nin kullandığı 34 HUF 290 plakalı otomobil, kavşak sistemine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra trafik ışığının direğine çarparak tekrar yola döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Zeki C. ve araçta yolcu olarak bulunan Alparslan Ç., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın refüje ve trafik ışıklarına çarpmasının ardından yola geri döndüğü ve o sırada yoldan geçmekte olan bir motosiklet sürücüsünün aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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