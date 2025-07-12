Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Kontrolü Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Kontrolü Kaybetti
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Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak bir bahçeye girmekten son anda kurtuldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak bahçeye girmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi'nde Herdford Kavşağı'na yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LL 160 plakalı Volkswagen marka otomobil, Titreyengöl istikametinden kavşağa doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Araç, çarpmanın etkisiyle geldiği yöne dönerek kaldırım kenarında asılı kaldı. Olay yerine devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakolu ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan kontrollerde, araçta bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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