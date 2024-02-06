Antalya'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde yaşanan trafik kazasında takla atan otomobil ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 civarında Aksu- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 ASJ 456 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak ters döndü. Araç içerisinde bulunan kimlikleri belirlenemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA