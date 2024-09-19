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Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet ve Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet ve Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Acar, motosiklet ve ardından bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adam, motosiklet ve ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün akşam 22.15 sıralarında D400 Karayolu üzerinde, Serik-Belkıs köprüsü arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Acar (52) isimli vatandaş yolun karşısına geçtiği sırada, A.E.'nin kullandığı 07 BUT 53 plakalı motosiklet kendisine çarptı. Daha sonra yere yığılan Acar'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Zeki Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. ifadesi alınması için polis karakoluna götürülürken, diğer çarpan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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