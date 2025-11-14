Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Kaskıyla Hayata Tutundu

Güncelleme:
Manavgat ilçesinde bir kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ciddi yaralanmadan kurtuldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, sürücünün 20-25 metre sürüklendiği görülüyor. İlk müdahale olay yerinden geçmekte olan bir doktor tarafından yapıldı. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Mehmet B.'nin kullandığı 07 ABD 395 plakalı kamyonet D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Hasan A.'nın kullandığı 67 AFP 927 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, 20-25 metre motosikletiyle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü Hüseyin A. yaralandı. Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.

İlk müdahaleyi tesadüfen geçen doktor yaptı

İlk müdahalesi kaza sırasında tesadüfen olay yerinden geçmekte olan doktor tarafından yapılan yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hasan Açar'a 18 bin 678 TL para cezası uygulandı. Kavşak sisteminde trafik olmadığı için sık sık kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
