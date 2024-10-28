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Antalya'da Trafik Kazası: Mahalle Sakinleri Önlem İstiyor

Antalya'da Trafik Kazası: Mahalle Sakinleri Önlem İstiyor
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sık sık kaza yaşanan bölgede mahalle sakinleri, 'Dur' tabelalarının yeterince dikkate alınmadığını belirterek önlem talep etti.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aynı noktada sürekli kazalar yaşandığını belirten mahalle sakinleri, "Dur tabelasını takan yok" diyerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1060. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya D. idaresindeki 07 BTA 67 plakalı minibüs, sokak kesişimine geldiğinde Hakan Y.'nin kullandığı 27 APN 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, minibüs yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada park halindeki bir araçta da hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücüler araçlardan çıkartılarak, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Derya D., olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Dur tabelasını takan yok"

Kavşakta 'Dur' tabelası olmasına rağmen çok sayıda kaza olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Mevlüde Doğan, "Şiddetli bir şekilde çarpıştılar. Beyaz araç, duvara vurup neredeyse duvarın üzerine çıkıp yere düştü. Hemen ambulansı çağırdık. Burada sürekli motosiklet, araba kazaları oluyor. Sürekli dile getiriyoruz, ama kimse bir çare bulmuyor. 'Dur' tabelası var ama kimse önemsemiyor. Sokağın dört bir yanına kasis istiyoruz" dedi.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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