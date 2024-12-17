Antalya'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Eski Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İngün C.'nin kullandığı 07 BEM 699 plakalı otomobil ile Ramazan Özdemir'in kullandığı 07 CFH 22 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Ramazan Özdemir, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA