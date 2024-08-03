Antalya'da Trafik Kazası: İki Sürücü Birbirini Suçladı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında iki sürücü, polise verdikleri ifadede birbirini suçladı. Kazada 2 araç hurdaya dönerken, devrilerek 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri Eryıldız'ın kullandığı 07 AEC 321 plakalı Opel Astra marka otomobil ile Oğuzhan Avcı'nın kullandığı 34 HCP 584 plakalı Opel Corsa'nın marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen 34 HCP 584 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Avcı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayhan Akyüz yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, trafik polisinin kazanın nasıl yaşandığını sorması üzerine; 34 HCP 584 plakalı otomobil sürücüsü Oğuzhan Avcı, diğer aracın sağ şeritten gelip sol tarafa dönmek için önüne kırdığını, frene basmasına rağmen elinden bir şey gelmediğini söyledi. Diğer aracın sürücüsü Basri Eryıldız ise, sol şeritten gelip sinyalini vererek dönmeye hazırlandığı sırada arkasından hızla gelen aracın önce aydınlatma direğine ardından da kendi aracına çarpıp refüjden karşı şeride attığını söyledi.

Kaza sırasında devrilen aydınlatma direği ise trafikteki bazı araçların hasar görmesine neden oldu. - ANTALYA