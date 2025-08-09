Antalya'da Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı

Antalya'da hafif ticari araç, önce 3 otomobile ardından göreve gitmekte olan polis memurlarının içinde bulunduğu sivil araca çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi D-400 kara yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan G. idaresindeki 34 HHG 916 plakalı Fiat model hafif ticari araç önce aynı istikamette giden 3 araca ardından bir süre sonra ise göreve giden 07 BAA 451 plakalı sivil polis aracına çarptı. Kazada sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarptı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta yaralanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Ali Sefa Gümüş ve Mikail Bodruk'u çevredeki vatandaşlar çıkardı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurlarını ambulansa alarak tedavi için hastaneye götürdü.

Kazayı yara almadan atlatan Ali İhsan G. ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Ali İhsan G'nin alkollü olmadığı tespit edilirken, uyuşturucu madde testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA