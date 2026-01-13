Haberler

Serik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesinde Bayram S. idaresindeki 40 AVL 695 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 SC 498 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi götürüldü. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
