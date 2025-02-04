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Antalya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gökhan T. adlı sürücü, çarpışmanın ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 civarında Pınarlı Kavşağı'nda gerçekleşti. Gökhan T'nin (35) kullandığı 07 VAR 28 plakalı araç, seyir halindeki Süleyman Ş'nin yönetimindeki 07 AVY 948 plakalı araçla çarpıştı Çarpmanın ardından, Gökhan T'nin aracı üst geçidin duvarına çarparak durdu.

Kazanın ardından araçta sıkışan Gökhan T. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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