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Antalya'da trafik kazası: Baba fenalık geçirdi

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba küçük oğlunun yaralandığını görünce kısa süreli fenalık geçirdi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba küçük oğlunun yaralandığını görünce kısa süreli fenalık geçirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu mahallesi Antalya Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 DG 855 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Ahmet K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından yol kenarındaki kanalın beton blokuna çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazayı duyan baba yere yığıldı

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Ali S.'yi yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkartarak ambulansa taşıdı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Ahmet K. ile Mustafa K.'nin (16) ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta gerçekleştirildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba Süleyman K., oğlu Ahmet K.'ye sarılarak diğer oğlunun durumunu sordu.

Polis ekiplerine zorluk çıkardı

Yere diz çökerek gözyaşları döken Süleyman K., çevredekilerden su istedi. Babasının su istediğini gören Ahmet K., çevredekilere yardımcı olmaları için tepki göstererek su istedi. Zaman zaman polis ekiplerine de zorluk çıkaran baba ve oğul bir süre sonra sakinleştirildi. Baba Süleyman K., küçük oğlu Mustafa K.'nin yanında ambulansa binerek hastaneye gitti. Araç sürücüsü Ahmet K. tedaviyi kabul etmezken, hurdaya ödenen araç ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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