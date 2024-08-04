Antalya'da trafik kazası: Araç apartman bahçesine uçtu

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yol üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçan araç, o sırada açık olan işyerine santimetreler kala durabildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1326 sokak üzerinde meydana geldi. Atilla Milli idaresindeki 07 BIC 093 plakalı Suzuki marka otomobil, sokak kesişimde, Hasan Güren kontrolünde ki 34 FML 644 plakalı Opel marka hafif ticari ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Milli, yol kenarında bulunan bir apartmanın bahçesine uçtu. Demir korkulukları yıkarak apartman altında o sırada açık olan işyerine santimetreler kalana durabilen araçta bulunan Nurdan Milli ve kızı kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

2 sürücüye alkol testi yapıldı

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Nurdan Milli ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza da hafif ticari araç ve otomobil sürücüsüne trafik polisleri alkol testi yaparken 2 sürücüde alkole rastlanmadı. Kazayı anlatan araç sürücüsü Atilla Milli ailesiyle birlikte yaylaya gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Biz geçtik, yolu yarıladık. O durmadı, geldi çarptı, direksiyon hakimiyetini kaybettim, aracın yönü döndü. ve aşağıya düştü. Eşim kolundan yaralandı. Hızlı olsak kafa kafaya çarpışırdık" dedi. - ANTALYA