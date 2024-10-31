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Antalya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da aynı istikamete seyir halindeki iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarındaki kanala uçarken, araçlardan birisi menfeze çarparak durabildi.

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Antalya şehir merkezi istikametine seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 07 BBV 462 plakalı Ford marka araç, aynı istikamete seyir halinde önünde ilerlemekte olan Alptekin A.'nın kullandığı markası öğrenilemeyen 34 VE 7816 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobiller yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik kanala uçtu. Alptekin A.'nın kullandığı araç kanala düştükten sonra yaklaşık 30 metre daha kanal içerisinde giderek menfeze çarpıp yan yatarak durabildi.

Kazada 6 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında araçlarda bulunan sürücüler Fatih Ö. ve Alptekin A.'nın haricinde Nihat K., Sedat T., Veysel E. ve Sosyal Ş. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. 07 BBV 462 plakalı araç sürücüsü Fatih Ö., "O önümde gidiyordu, çarptıktan sonra kanala uçtuk" dedi. Öte yandan kazaya karışan 07 BBV 462 plakalı araç sürücüsü Fatih Ö.'ye yabancı ülke ehliyetinin süresinin geçmesi ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle yaklaşık 27 bin TL tutarınca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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