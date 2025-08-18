Antalya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Murat Ağırman (40) sevk ve idaresindeki 44 EA 847 plakalı aracı ile Alacabel yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş yönüne göre yolun sağında bulunan trafik işaret ve levhasına çarptı.

Kazayı görenler 112 acil yardım merkezini arayarak, olay yerine sağlık ekibi, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Murat A., araçta bulunan Büşra (37), Enes (10), Ali İ. (14), Ecrin A. (9) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
