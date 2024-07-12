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Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali O. yönetimindeki 07 AYM 169 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Tefik K.'nin kullandığı 07 AVE 116 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Tefik K. ile araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Emir K., Rabia İrem K., diğer araçta yolcu olarak bulunan Esma O. ve Huma Bahar O. yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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