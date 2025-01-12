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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, Alkollü Sürücüye Cezai İşlem
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazayı alkollü bir sürücünün gerçekleştirdiği belirlendi. Sürücüye para cezası kesildi ve sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemesinde aracı kuzeninin kullandığını ve kaza sonrası kaçtığını söyleyen yaralının aracı kendisinin kullandığı ve alkollü olduğu belirlenirken, 9 bin 267 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Manavgat'ta Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Mürsel K.'nın kullandığı 07 BVS 577 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden Ali Berkant B.'nin kullandığı 07 LE 230 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller refüje savrulup hurdaya dönerken kazada sürücü Ali Berkant B, ile diğer araçta bulunan Şerife K. ve Naz B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Aracı kuzenim kullanıyordu" dedi

Öte yandan, Tofaş Şahin Marka otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ali Berkant B.'nin ambulansla hastaneye götürülmeden önce trafik polislerine 'Aracı kuzenim kullanıyordu. Kazanın ardından beni bırakıp kaçtı' demesi üzerine trafik ekipleri araç çevresinde aracı kullandığı iddia edilen şahsı aradı. Trafik ekiplerinin otomobilin geldiği istikamette bulunan KGYS kameralarını incelemesinin ardından otomobilde tek kişi bulunduğu ve otomobili kullananın Ali Berkant B. olduğunu belirlendi. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ali Berkant B.'yi 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu ve otomobil trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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