Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Deniztepesi mahallesi Müdürler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ş. (71) idaresindeki 07 BOV 909 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mehmet T. (47) idaresindeki 07 YL 253 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 07 YL 253 plakalı araç sürücüsü Mehmet T., aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü T. (56) ile Ayşe T. (49) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları kamyonetten itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılıp olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemebaşlatıldı. - ANTALYA