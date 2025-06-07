Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Sarısu Mahallesi'nde, Irak'tan tatil için gelen ailenin bulunduğu minibüs ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı.

Antalya'da Irak'tan Antalya'ya tatil için gelen ailenin bulunduğu minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtarırken, halk otobüsünün duvara çarpmasını ise park halindeki bir araç önledi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Sarısu Mahallesi 138 ile Sarısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Ö. (52) yönetimindeki 07 AU 0384 plakalı özel halk otobüsü ile Irak'tan Antalya'ya tatil için gelen Hamza C. (42) idaresindeki 42 BAE 316 plakalı minivan türü hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan hafif ticari araç yol kenarında bulunan bir sitenin duvarına çarptı, halk otobüsü ise yine aynı sitenin önünde park halindeki bir araca çarptı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsü şoförü ve hafif ticari araçta sıkışan 2 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anında halk otobüsünde bulunan yolculardan Karina Mukhamedkhanova, "Bir anda büyük bir sesle çarpışma oldu. Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korktum ve ellerim hala titriyor" dedi.

Çevredeki vatandaşlar da söz konusu kavşakta sürekli kazalar olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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