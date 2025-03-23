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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manavgat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 8522 sokakta Antbirlik kavşağı istikametine seyir halindeki Mehmet Ö. F.'nin kullandığı 07 ANR 695 plakalı Volkswagen marka kamyonet ile Kasaplar Camii önünden 8528 sokak istikametine dönmek isteyen Elif A.'nın kullandığı 07 AAZ 016 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolsüz kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada, sürücü Elif A.'nın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra A. ve Gülşen A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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