Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesine hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Y.'nin kullandığı 07 BLV 334 plakalı Seat marka otomobil, Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 ADB 370 plakalı Fiat marka otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA