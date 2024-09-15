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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebek de yaşamını yitirdi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i 11 aylık bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 19.10 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özhan Durak (25) yönetimindeki 35 DB 9330 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet S. B. (45) idaresindeki 41 APU 677 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Münise Durak (44), otomobilin sürücüsü Ahmet Özhan Durak (25) ve 11 aylık Gökçe Lina Durak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yine otomobildeki Oğuzhan D. (27), İrem D. (23) ve Münevver D. (23) yaralandı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişini cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından alile yakınlarınca gözyaşları içerisinde alındı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa antalya trafik Yaşam Bebek Kepez

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